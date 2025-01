Corriere Torino - Kolo Muani, decisivo Thiago Motta: ha chiamato il giocatore e Al-Khelaifi

Manca solo l'ufficialità , dopodichésarà a tutti gli effetti un giocatore della, a disposizione già per il big match di domani contro il. Un'operazione, quella per portare il francese in bianconero, che si deve molto anche a. Come racconta Il Corriere di Torino, il tecnico italo-brasiliano si è infatti premurato di alzare la cornetta e chiamare personalmente il classe 1998 per spiegargli il progetto tecnico, ovvero il futuro in cui si sarebbe trovato a lavorare, prospettandogli un impiego non marginale e precisando un dettaglio non così irrilevante: tutto lo staff operativo alla Continassa parla francese.

Come ha lavorato Thiago Motta per l'acquisto di Kolo Muani

Ma questa non è stata l'unica telefonata di Thiago Motta. Che aveva fatto due chiacchiere pure con, padrone di casa ale suo amico dai tempi in cui giocava là, che non ha mancato di riservargli parole al miele al momento della firma con la Juventus: "Tanti auguri e complimenti a Thiago, è un ragazzo eccezionale, che saprà sicuramente far bene anche a Torino. È stato con noi per sei stagioni, in cui ha fatto incetta di trofei nazionali e dove ho avuto modo di apprezzarne le doti tecnico-tattiche, ma anche umane". Un vero e proprio lavoro di tessitura, conche ha poi saputo annodare per bene i fili arrivando a un affare non scontato, un prestito al solo costo dello stipendio di un giocatore pagato 95 milioni di euro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

