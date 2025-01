Juventus-Milan, Cambiaso sarà titolare: cosa vuol dire per il mercato

Cambiaso Juve, cosa cambia con il Manchester City

non si dilunga su quello che inevitabilmente è il tema del giorno: Andrea. L’allenatore della Juventus , un po’ a sorpresa, ha rivelato che l’esterno domani sarà titolare per il big match contro il. Ma cosa significa questo per il mercato?Sfumano così le voci di mercato che vedrebbero Andrea Cambiaso verso il Manchester City? No, assolutamente. L’indicazione di Thiago Motta, però, ci dice che l’eventuale trasferimento non è così vicino, non così tanto da impedire che il giocatore possa essere concentrato e a disposizione per domani sera. Per il resto, si vedrà nei prossimi giorni.