Il grande dubbio sciolto: così Kalulu ha convinto la Juventus

La Juventus ha le idee chiare: Pierresarà riscattato. Il difensore francese, arrivato in estate dalcon la formula del prestito, ha convinto tutti alla Continassa e la società ha già comunicato all’entourage del giocatore la volontà di acquistarlo a titolo definitivo. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto telefonico tra le parti per confermare la linea comune: Kalulu resterà in bianconero.Il riscatto, tuttavia, non avverrà subito. La Juve attenderà ancora un po’ prima di formalizzare l’operazione, ma la decisione è presa. I costi? Decisamente contenuti rispetto al valore del giocatore. Dopo aver versato circa 3 milioni di euro per il prestito, i bianconeri ne aggiungeranno circa 14 più bonus per completare l’acquisto definitivo. In totale,

Così Kalulu ha convinto la Juventus

I numeri di Kalulu

Presenze: 34

Minuti: 2.741’

Giorni fuori: 31

Partite perse: 8

Goal: 1

Assist: 0

Un affare, soprattutto alla luce del rendimento offerto dain questa stagione. In un reparto martoriato da infortuni e rotazioni forzate, l’ex Milan si è rivelato un punto fermo, garantendo solidità e continuità. Importante sottolineare che la qualificazione alla prossimanon influenzerà la decisione. La Juve considera l’operazione vantaggiosa a prescindere dagli scenari europei.La situazione di Pierre Kalulu è ben diversa rispetto a quella di altri giocatori arrivati alla Juventus con la formula del prestito. A differenza di altri casi più incerti, il difensore francese ha fin da subito convinto tutti alla Continassa, mostrando affidabilità e qualità. Dal punto di vista tecnico, infatti, c’erano già poche perplessità: Kalulu era stato uno dei protagonisti del Milan campione d’Italia, e aveva già dimostrato di possedere talento, velocità e senso della posizione.Il vero dubbio riguardava la sua tenuta fisica. Gli infortuni, nelle stagioni precedenti, avevano frenato il suo percorso di crescita e sollevato interrogativi sulla sua capacità di garantire continuità. Tuttavia, alla sua prima stagione in bianconero, Kalulu ha fornito risposte chiare e confortanti. Il dato è eloquente: nella stagione attuale, il difensore è rimasto ai box per 31 giorni, saltando 8 partite. Un netto miglioramento rispetto all’annata precedente, in cui era stato assente per ben 202 giorni e aveva dovuto saltare 39 gare.La differenza è significativa, e rappresenta una dimostrazione concreta della ritrovata solidità fisica del giocatore. Kalulu non solo ha confermato il suo valore in campo, ma ha anche rassicurato la dirigenza sul piano della continuità e dell’affidabilità. Per questo, la Juventus è pronta a riscattarlo senza attendere altri sviluppi. Un’operazione ritenuta vantaggiosa e già quasi definita, che porterà Kalulu a far parte stabilmente della difesa bianconera anche per le prossime stagioni.