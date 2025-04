Juventus, sarà rivoluzione in attacco. Tutti i nomi sul piatto, dai sogni ai più concreti

Qual è il sogno per l'attacco della Juventus?



Le alternative più concrete



Sarà rivoluzione in attacco

Una rivoluzione è nell'aria, ma molto probabilmente si concentrerà in un unico reparto: l’attacco. Dimenticate, quindi, un’estate tranquilla in casa Juventus , anche se, a dirla tutta, difficilmente ce n'è mai stata una.Questa volta, però, la poca calma potrebbe riguardare la qualità e non la quantità degli acquisti.Sogni e ambizioni si scrivono con il nome di Victor Osimhen , l'attaccante nigeriano del Napoli, che rappresenta l’obiettivo primario della Juventus per la prossima estate. Il suo arrivo potrebbe scatenare un domino di movimenti in attacco, a partire dalla possibile cessione di Dusan Vlahovic.Il piano dei bianconeri sarebbe quello di cedere il centravanti serbo dopo il Mondiale per Club, per poi iniziare a costruire l’attacco del futuro con un acquisto in grado di dare nuova linfa. Tuttavia, il trasferimento di Osimhen non sarà facile:La strada per la Juventus si presenta in salita, ma la determinazione nel voler acquisire un profilo di qualità è indiscutibile.Nel caso in cuinon dovesse concretizzarsi, laha già delineato alcuni piani alternativi. Tra i nomi più suggestivi c’è quello di Benjamin Sesko, giovane talento che rientra tra i profili progettuali da monitorare per il futuro.Oltre a lui, ci sono anche altri attaccanti che potrebbero entrare nelle rotazioni bianconere, a partire da Jørgene Rasmus, il cui acquisto sembra meno complesso rispetto ad altri. Ma non solo: la Juventus potrebbe fare un giro di mercato tra gli “scontenti” di lusso. Tra questi, Joshua(non facile) e Gianluca(più accessibile, ma con due brutti infortuni alle spalle) sono nomi che potrebbero essere presi in considerazione per rinforzare l'attacco. Anche Mateo Retegui, sempre apprezzato dalla dirigenza, potrebbe essere una pista da seguire.Parlare di rivoluzione non è un eufemismo, perché la Juventus ha intenzione di cambiare radicalmente la sua linea offensiva. Se da un latoè destinato a lasciare il club, con Arekanch’egli in partenza, la società dovrà necessariamente acquistare due nuovi attaccanti per ristrutturare un reparto che, purtroppo, ha mostrato più ombre che luci in questa stagione.La Juventus cerca dunque un centravanti che non sia solo un titolare di peso, ma anche una valida alternativa che possa essere utile nelle rotazioni senza risultare troppo ingombrante. Profili come Tammy, che già era stato sondato nella scorsa stagione, potrebbero rientrare nei piani bianconeri, ma non è detto che la scelta finale ricada su di lui., come dimostra la situazione attuale. La Juventus ha bisogno di un attaccante che possa integrarsi perfettamente nel sistema di gioco, fornendo soluzioni alternative ma anche aggiungendo un po' di qualità in più alla fase offensiva.