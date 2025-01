Cambiaso, si attende la mossa del Manchester City: la posizione della Juventus

AFP or licensors

Ilc'è, su è decisamente forte . E fin qui non ci sono dubbi. Ciò, però, non significa necessariamente che laabbia l'assoluta volontà di vendere l'esterno azzurro, uno dei giocatori più forti e promettenti della rosa, soprattutto in questa fase già inoltrata diche renderebbe tutt'altro che semplice la ricerca di un sostituto all'altezza. Detto questo, il classe 2000 non è incedibile. Come del resto non lo è nessuno in Serie A, un campionato che evidentemente non ha (più) la forza di trattenere certi giocatori.

La posizione della Juventus su Cambiaso

Perché il Manchester City potrebbe insistere

Saranno ore decisive, dunque, per Cambiaso, alla vigilia di un big match importante come quello contro il. Gli emissari del Manchester City hanno già instaurato un dialogo positivo con il giocatore, che da parte sua non si è opposto alla partenza, mentre ora si attende che il club inglese bussi alla porta della Continassa. Che aprirà? Certamente, se l'offerta sarà subito di 80 milioni di euro, cosa che in realtà appare improbabile. Forse, se sarà almeno di 60. La vicenda, insomma, non è così scontata, per quanto i Citizens non siano di certo famosi per avarizia (ne è testimonianza il fresco rinnovo di Erling Haaland ).Anzi, come racconta Romeo Agresti, qualcuno già suggerisce che ci sia una ragione ben precisa dietro alla volontà di andare all'assalto di Cambiaso ora, senza aspettare giugno, al di là del legittimo tentativo di anticipare la concorrenza di altre big europee: ovvero il rischio di un "blocco" del mercato, per superare il quale potrebbe essere decisivo muoversi subito, almeno per gli obiettivi ritenuti prioritari. E il numero 27 bianconero sembra proprio essere uno di questi, da capire se meritevole di un investimento da 80 milioni, quelli che chiede la Juventus.





