Yildiz-Bayern, serve l'offerta giusta. L'idea della Juventus non è cambiata

AFP via Getty Images

Non è stata un'investitura simbolica, né tantomeno dettata da logiche di marketing. No, nulla di tutto ciò.E ci mancherebbe altro. Specie adesso, con le prestazioni del talento turco che iniziano a restituire — con gli interessi — la fiducia accordatagli in estate. Il futuro, a questo punto, non può che essere un tema centrale, anche perché parliamo di un classe 2005 che, prima ancora di imporsi a Torino, aveva già conquistato la nazionale maggiore. Un amore così evidente, così saldo:



Mercato Juventus: le ultime notizie su Kenan Yildiz

Già, il mercato. O meglio: le sirene, le tentazioni, le mille opportunità — anche economiche — che si affacciano con insistenza., e arrivare all’estate del Mondiale in un ambiente ormai familiare, senza dover ripartire da zero in un contesto tutto da scoprire. Una scelta ponderata, figlia della volontà di crescere senza bruciare tappe. Per questo, pur restando attento alle evoluzioni, al momento non contempla un futuro lontano da Torino.E la Juventus? Sta facendo di tutto per trattenerlo. A prescindere dal piazzamento finale in classifica o dalla qualificazione alla prossima Champions League, il club bianconero vuole costruire il futuro anche attorno a lui. L’impegno di Exor verso una possibile ricapitalizzazione rappresenta un segnale importante sulla competitività del progetto, seppur non sufficiente da solo a blindare il mercato. Davanti a un'offerta fuori scala — si parla di almeno 60 milioni — la società potrebbe quantomeno sedersi al tavolo. Sarebbe, in ogni caso, una plusvalenza piena. Un dettaglio non secondario.Intanto, il Bayern Monaco resta in agguato, come riportato anche da Tuttosport nelle ultime ore . Ma non è l’unico: diversi club di Premier League osservano Yildiz con crescente interesse. Lo fanno come si fa con i gioielli più preziosi: pronti a investire, ma con una soglia oltre la quale si rischia di perdere il controllo. Giuntoli, per ora, attende.Per convincerlo davvero, però, ci vorrà qualcosa di clamoroso. Jorge Mendes, che già da tempo lavora sottotraccia, lo sa bene: per portare Yildiz lontano da Torino, serviranno argomenti forti. E offerte ancora più forti.