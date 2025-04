Tuttosport - Il Bayern Monaco pensa al ritorno di Yildiz: 'Ci sono già stati dei movimenti'

Idea Yildiz per il Bayern Monaco

Prima di capire concretamente come la Juventus si muoverà sul mercato in entrata ed in uscita è necessario aspettare l'esito del campionato e l'eventuale qualificazione inI soldi che arriveranno dalla massima competizione europea in caso di qualificazione saranno infatti la condizione necessaria per evitare un grosso sacrificio estivo sul mercato per quanto riguarda le cessioni. E per questo il futuro dipassa anche da lì.Yildiz è arrivato nell'estate 2022 a Torino dal Bayern Monaco e in poco tempo è passato dalla Primavera alla Next Gen fino alla prima squadra. Fu l'estate in cui fece il percorso inverso De Ligt, oltre al giovane Manuel Pisano, classe 2006, ora al Como. Ecco, secondo Tuttosport,"Sottotraccia qualche movimento c’è già stato, pur senza affondare il colpo né tanto meno fare breccia nell’animo del numero 10 bianconero", scrive il quotidiano. Oltre a Yildiz, i tedeschi sarebbero pronti ad un'asta anche pe, che la Juve l'ha lasciata l'estate scorsa.

Il pensiero di Yildiz

Rinnovo di contratto per Yildiz?

Scenario che però sbatte contro il pensiero di Yildiz. Obiettivi e intenti del calciatore coincidono con quelli dei bianconeri, così come il desiderio di costruire una Juventus vincente intorno al suo numero 10. È un concetto che, si leggeA maggior ragione se le ambizioni saranno all’altezza delle aspettative di tutte le parti in causa. La Juventus può contare quindi sulla volontà del classe 2005 e respingere quindi qualsiasi tipo di assalto futuro da parte delle big europee.Nessuna intenzione di cedere Yildiz insomma, anzi, magari, aggiunge TS, in estate ci si andrà a sedere davanti a un tavolo, dopo il Mondiale per Club, perUn modo per blindare ancora di più il ragazzo, che è sempre stato al centro dei piani del club e adesso lo è tornato ad essere a tutti gli effetti anche in campo, con Tudor.