Tomori-Juventus, Sergio Conceicao infuriato: cosa succede

Stando a Il Corriere della Sera, il tecnico del Milanè andato su tutte le furie quando, nel corso del vertice di mercato andato in scena ieri, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani lo hanno aggiornato sulla possibilità di una cessione di, per cui lasarebbe pronta a muoversi con un'offerta - ritenuta adeguata dal club - per un prestito da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25 milioni, per un totale di 30 milioni complessivi. Il tecnico portoghese, infatti, ritiene l'ex Chelsea un giocatore con caratteristiche uniche in rosa e non cedibile in questo particolare momento. Piuttosto, se di cessione si deve parlare in casa, il via libera dell'allenatore è stato dato all'uscita di