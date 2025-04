Tudor: 'Corsa Champions? I calcoli li lascio a chi si diverte. Kolo con Vlahovic quando ci sarà equilibrio'

2025 Getty Images



Vigilia di Juventus-Lecce. E stavolta parla Igor. Il tecnico croato sarà a disposizione dei giornalisti a partire dalle 14, quando presenterà la sfida con i salentini in conferenza stampa. Un match dall'importanza chiara, evidente. Una vittoria potrebbe dare il boost necessario alla Juve per preparare un finale di stagione da protagonista, almeno in ottica quarto (e terzo) posto."Il gruppo sta bene, si è lavorato bene, la settimana è stata un po' corta. Si gioca su sabato, venendo da una partita giusta, seria, buona, si nota più confidenza, gusto di fare e confermare le cose fatte bene, e lavorare su quanto possiamo crescere ancora".



"Si lavora sempre su tutto dal punto di vista tattico, di testa, la mentalità col tempo si acquisisce di più col tempo. E qui è sempre stato così. Ogni gara è come una finale, ogni partita al 100, ogni allenamento al 100. Stiamo crescendo? No, vedo ragazzi con una gara super difficile come tutte, si gioca alla fine sempre contro se stesso, io dico, sei sempre te contro te. Facendo il massimo e dando alla squadra il massimo, poi si crea gruppo, mentalità, vittorie, le vittorie ti creano più vittorie, ma la gara è sempre te contro te"."Ha fatto allenamento con la squadra, valutiamo ancora. Ci sono altre soluzioni, c'è gente forte. E basta. Vediamo domani chi giocherà"."Sa cosa risponderò. Potrebbe succedere, non le rispondo, può accadere sia dall'inizio e sia a partita in corso. Possono giocare insieme, oppure no"."Per me non cambia nulla. Per chi fa calcoli, si diverte, è affascinante, ma non cambia niente. Domani è una guerra, si fa una battaglia, le cose giuste tatticamente, si finisce e poi c'è il prossimo allenamento. Non c'è altro modo di fare. Sono tutti calcoli inutili, ti toglie soltanto. Focus sull'allenamento, oggi sulla gara, altro ci deve interessare zero. Siamo noi lì e ci concentriamo su di noi"."Non mi sono chiesto niente, non guardo al passato. Il passato e il futuro contano poco. Sono felice perché ho trovato ragazzi belli, puliti, con voglia di fare, dimostrare, questa è stata la mia fortuna. La loro risposta è quella che mi ha sorpreso positivamente. Sono sempre loro che fanno la differenza, sono protagonisti, siamo importanti, non è che non conti l'allenatore, ma la risposta che ha"."Dov'è più adatto? Sì, può giocare sia là, sia dietro. Molto simile il livello se parliamo di cos'è lui. L'ho visto più pimpante, positivo, energetico, ha lavorato bene, abbiamo toccato qualcosa dal punto di vista fisico. E ha lavorato come gli altri"."Li ho visti bene, non mi preoccupa bene, mi danno fiducia visto come lavorano, sono molto fiducioso per il loro contributo che possono dare"."Krstovic? Giocatore interessante, pericoloso, squadra di buona ripartenza, aggressività, di una mentalità giusta. Allenatore che apprezzo, sa il suo lavoro. Come ho detto, sono tutte difficili, rispettare tutti, prepararsi al meglio, ma siamo noi a decidere la gara. Con tutto il rispetto per tutti, sempre concentrati su se stessi"."Giocatore che mi piace tanto, giocatore forte, che ti può risolvere, dribbla, salta l'uomo. Mi dispiace tanto che non giochi, so come si sentono, ma una partita a settimana, le possibilità diminuiscono. Se vi vedo, vi faccio giocare. Sono più contento se cambio opinione, gli ho detto proprio questa roba qua. Vale per lui e per gli altri. Sono importanti tutti, soprattutto quelli che non giocano. E' importante. Con 5 cambi, calcio diverso. Sono tutti e due forti. Spero di trovare maggiore equilibrio e mi piacerebbe vederli giocare insieme, si può fare, serve tempo ma si può fare"."Sapete che non leggo niente, letto ora di Capello. Un allenatore che ho avuto, lo apprezzo tanto. Ho imparato tanto da lui, poi il mondo del calcio è bello perché ognuno può dire la sua. Ho trovato gente seria e capace intorno a me, concentrata con voglia di fare, per migliorare e andare dove la Juve deve andare"."Prima la squadra faceva tante partite, è normale che ti alleni di meno, poi avendo quei risultati che sono arrivati, è normale che la squadra vada in mancanza di fiducia. E' tutto collegato. Ho commentato giorni fa, era una cosa collegata, cervello, testa e gambe. Prima cosa degli psicologi, sulla depressione? Andare in palestra, correre. E' tutto connesso, è una guarigione, toccando tutti i punti di vista, anche questo qui. La squadra l'ha percepita in maniera chiara e sta crescendo""È un giocatore di qualità con un tiro pazzesco e una visione di gioco pazzesca. È bello averlo, perché è una risorsa importante. Chiaramente parte da una posizione più indietro rispetto a chi ha lavorato dall'inizio. Viene da un'annata con tanti infortuni, questo è vero, parte da una posizione, c'è gente che ha ripreso dall'inizio e va rispettata. Manca 7-8 gare e ci sarà spazio per tutti. Importante che sia forte"."Difensore più forte del mondo? Lo sappiamo tutti, non è solo la mia opinione. E' bello vederlo, correre, parlo tutti i giorni, fa le cure, fa parte della squadra, anche se non si allena è lì a dare consigli, a dare la sua personalità. E' una dote importante, è un giocatore importantissimo. Non vediamo l'ora che torni"."Domani non c'è, sia lui che Perin sono fuori, penso che la prossima settimana tornerà ad allenarsi".I dubbi di formazione resistono. Da capire le ultime su Thuram e soprattutto sulle intenzioni per il reparto offensivo. Tudor deciderà solo alla fine la formazione dei bianconeri.