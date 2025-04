Locatelli per la svolta della nuova Juventus: cosa gli chiede Tudor

AFP via Getty Images



La crescita di Locatelli

Le richieste di Tudor a Locatelli

Lasta ripartendo dopo la pessima prima parte di stagione. Da chi deve ripartire? Dai punti saldi. Tra questi c'è sicuramente il centrocampista classe 1998 Manuel. A lui Thiago Motta aveva assegnato la fascia da capitano, seppur rimanendo con la sua idea del capitano itinerante. A lui Igorha ufficialmente assegnato la fascia da capitano, affidandogli ulteriori responsabilità per la nuova Juventus.Manuel lo ha ripagato sul campo., era sicuramente il fulcro, colui che creava tele di gioco con la responsabilità di non sbagliare in quella zona di campo così delicata. Diventava però più difficile crearsi opportunità personali, giocando cosi arretrato era infatti difficile si trovasse lui stesso in posizione di calciare. Cosa che invece è accaduta subito con Igor Tudor, alla seconda gara con il tecnico croato è subito, e che goal, contro la Roma.Tudor ora gli fa richieste molto diverse: aggressione alta al portatore di palla, gioco verticale e costruzioni rapide sono le prime tre richieste del tecnico al suo capitano.vorrebbe ancora uno step di crescita da lui. Sostanzialmente, la quantità che gli veniva richiesta in precedenza per Tudor non è più essenziale. Anzi, al contrario, si vuole investire su meno quantità ma su maggiore qualità. Su giocate illuminanti. In questo momento infatti ci sono solonei principali cinque campionati. Questo fa capire quanto sarebbe al centro del gioco e del progetto.Tudor lo vuole più illuminante, più propositivo. Questo è l'ultimo step che gli viene richiesto. L'evoluzione è gia iniziata, lo dimostra la sfida dell'Olimpico, ma ora bisogna proseguire e non sarà sempre semplice.





