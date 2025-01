Romano - Allegri nuovo allenatore dell'Al-Ahli: accordo ai dettagli, sarà in panchina dalla prossima stagione

Getty Images

Cioffi traghettatore, poi Allegri

scalda i motori in vista di un 2025 che vedrà il suo ritorno in panchina. Dopo l'addio alla Juventus dello scorso maggio, in questa prima parte di stagione il tecnico livornese era rimasto senza squadra, ma proprio nelle ultime ore è stato, di fatto, definito il suo futuro.Allegri, a partire dalla prossima estate, siederà sulla panchina dell'Al-Ahli, club nel quale militano giocatori del calibro di Franck Kessié, Roberto Firmino, Ryad Mahrez, Merih Demiral, Gabri Veiga, Edouard Mendy e Ivan Toney.

L'Al-Ahli che si separa da Matthias Jaissle, chiuderà la stagione 2024/25 con un altro italiano alla guida, ovvero Gabirele Cioffi. Poi da giugno l'ex tecnico dell'Udinese lascerà spazio ad Allegri che salirà al timone del club di Jeddah per quella che si appresta ad essere la sua prima avventura da allenatore al di fuori dei confini nazionali ed europei.