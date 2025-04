Da prima scelta di Thiago Motta alla panchina con Tudor, ora cosa ne sarà di Kolo Muani?

AFP or licensors



Come gestirà Kolo Muani Tudor?

Futuro Kolo Muani, può restare alla Juve?

Thiago Motta lo aveva voluto fortemente, Randalè arrivato in prestito secco dal Paris Saint Germain nel corso del mercato di gennaio. Quello che doveva esser il vero grande colpo, dopo un avvio di stagione con solo Dusancome centravanti a disposizione. L'impatto ottimo subito in goal e poi il calo, lento. Un piccolo preambolo per descrivere quello che è stato il percorso dell'ex centravanti del Paris Saint Germain con la Juventus.Con l'avvento di Igor Tudor alla guida tecnica della Vecchia Signora però le cose sono cambiate. Infatti nel suo attacco a due ideale l'allenatore croato predilige Dusan Vlahovic per cui ha già più volte speso parole al miele. La dimostrazione pratica è stata quella dell'esordio di Tudor sulla panchina della Juventus contro il Genoa allo Stadium quando il titolare è stato Dusan e Randal è rimasto in panchina. Non sembra avere esattamente le caratteristiche che Igor chiede ad un centravanti. Cosa ne sarà quindi di lui?Non è previsto nella formula iniziale un riscatto per il centravanti della Francia ora alla Juventus nell'accordo raggiunto a gennaio con il Paris Saint Germain. In presenza di Thiago Motta sembrava si potesse andare verso la permanenza a Torino del giocatore, sembrava si potesse provare almeno ad intavolare una trattativa con il PSG. Ora le cose sono cambiate: innanzitutto molto, moltissimo, dipenderà dal raggiungimento o meno del quarto posto per la Vecchia Signora e quindi lo staccare un pass per la prossima Champions League che poterebbe un ingresso economico da poter reinvestire sul mercato. Altro aspetto da non sottovalutare è l'allenatore del futuro, qualora si continuasse con Tudor il profilo di Kolo non sarebbe utile. Quindi al momento è tutto appeso ad un filo.





