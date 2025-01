Romano – Araujo-Barcellona: accordo sul rinnovo a un passo

Getty Images

Araujo Juve, la situazione

Ronalde il rinnovo del contratto: tutto sembra ormai vicino alla conclusione, come riporta Fabrizio Romano. Il difensore uruguaiano, considerato uno dei migliori nel suo ruolo, è pronto a legarsi ulteriormente alcon un nuovo accordo.La società e l'entourage del giocatore stanno lavorando agli ultimi dettagli per formalizzare l'intesa, che rappresenterebbe un segnale chiaro dell'importanza di Araújo per il progetto futuro.Come raccontato, la Juventus è rimasta alla finestra in attesa di aggiornamenti. In virtù delle ultime notizie, pare evidente che si chiuda ogni spiraglio di mercato che riguarda i bianconeri. Via Araujo dalla lista dei papabili, la Juve tornerà a lavorare sui vari Hancko, Danso, Tomori, Antonio Silva.