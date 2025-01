Flick: 'Mi aspetto che Araujo firmi il rinnovo'. La posizione della Juventus

Hansi, allenatore del, durante la conferenza stampa, ha elogiato il talento di, sottolineando l'importanza del difensore per la squadra. Ha espresso fiducia nel fatto che il rinnovo contrattuale sia imminente, ribadendo come il giocatore rappresenti un elemento chiave sia per le sue qualità tecniche che per il suo impatto in campo.Queste dichiarazioni rafforzano l'intenzione del club di blindare uno dei suoi pilastri difensivi per il futuro, dimostrando l'apprezzamento non solo dello staff tecnico, ma anche della società. Araújo , con le sue prestazioni, è diventato un punto di riferimento e un esempio per la squadra, e il suo rinnovo è visto come una priorità per mantenere alto il livello competitivo del gruppo.

Araujo, le parole di Flick

Araujo Juve, la posizione del club bianconero

"Spero e mi aspetto che Ronald Araújo firmi un nuovo contratto con noi"."Ci stiamo lavorando. Come potete vedere, sia in allenamento che in campo, è un giocatore diverso dagli altri e uno dei migliori difensori".Da parte sua, a questo punto ,la Juventus non può far altro che restare alla finestra e seguire gli aggiornamenti. Se la trattativa per il rinnovo di Araujo dovesse collassare, la Juventus potrebbe farsi trovare pronta e tentare un nuovo affondo.