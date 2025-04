Juventus-Lecce, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla

AFP or licensors

Sabato 12 aprile alle ore 20:45 va in scena allo Stadium Juventus-Lecce , gara valida per la 32ª giornata di Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. Dopo questo turno, al termine del campionato mancheranno soltanto sei giornate.Laarriva alla sfida dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma, e occupa attualmente il quinto posto in classifica con 56 punti: uno in meno del Bologna e uno in più della Lazio. I bianconeri cercano continuità per consolidare la qualificazione alle coppe europee. Anche il Lecce ha pareggiato per 1-1 nell’ultimo turno, in casa contro il Venezia. I salentini sono quartultimi con 26 punti, appena due sopra la zona retrocessione, e hanno bisogno di punti pesanti per restare agganciati alla Serie A.

Juve-Lecce, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Lecce.

Data: sabato 12 aprile 2025.

Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Canale tv: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW.

Juve-Lecce, le probabili formazioni

La direzione di gara è affidata a Zufferli, con Vecchi e Bercigli come assistenti. Quarto uomo Arena, al Var ci saranno Mazzoleni e Massa. Attenzione ai diffidati: Cambiaso, Thuram e Weah per la Juventus; Berisha, Pierotti, Rafia e Ramadani per il Lecce. Nel prossimo turno i salentini ospiteranno il Como, mentre la Juve sarà impegnata a Parma nel posticipo di Pasquetta.Scorry la gallery per le probabili formazioni di Juventus-Lecce.