Fabrizio Romano - Nuovi contatti per Tomori nei prossimi giorni, Hancko può arrivare a giugno

Juve, le novità su Tomori e Hancko

La Juventus non perde di vista l'obiettivo difensore, neanche dopo l'arrivo del giovane Alberto Costa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il club bianconero avrebbe pianificato nuovi contatti con il Milan nei prossimi giorni per. Il difensore rossonero sarebbe uno dei nomi principali nella lista di Thiago Motta, e dunque l'interesse per l'ex Chelsea non è di certo diminuito.Oltre ai nuovi contatti per Tomori previsti per i prossimi giorni, la Juventus avrebbe ottenuto la "luce verde" da, che sembrerebbe intenzionato a sposare il progetto Juve. Stando a quanto riporta Fabrizio Romano, però, l'operazione potrebbe concretizzarsi a giugno, infatti il Feyenoord sembra insistere per tenere il difensore ancora per questa seconda parte di campionato.