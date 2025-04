Kolo Muani, un goal costa 720 mila euro: un'altra scelta sbagliata? Le idee della dirigenza per il futuro

AFP via Getty Images



Kolo Muani, quanto costa ogni goal

Un avvio super: 5 goal nelle prime tre partite, poi il deserto. Così si può riassumere l'impatto di Randalalla Juventus. Possiamo poi anche dire, a sua discolpa, che i suoi numeri non sono mai stati quelli di un vero e proprio bomber. Nella miglior stagione della sua carriera con la maglia dell'Eintracht Francoforte infatti ha messo a referto 23 centri in 46 gare giocate, esattamente uno ogni due partite quindi.Il giocatore è stato. Con o senza Champions il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino probabilmente anche prima del Mondiale per Club. Il giocatore infatti agli ordini di Igor Tudor nelle prime due gare non ha trovato spazio e non sembra essere il centravanti che predilige il tecnico croato nel suo stile di gioco. Al contrario era stato fortemente desiderato da Thiago Motta.

Voluto sì, ma dopo un avvio record con il goal al Napoli e le doppiette contro Empoli e Como Randal sembra essersi smarrito. Prestazioni opache e digiuno sotto porta. Niente insomma che convinta la Juventus a pensare di avviare una trattativa con il Paris Saint Germain per tenerlo a Torino. Eppure era stato scelto come riserva di lusso per quel Dusanche ad inizio stagione, complici gli infortuni diche ancora non gli hanno permesso di essere in campo, non aveva avuto cambi e riposo. Poi con Thiago Motta era stato costretto a stare in panchina. Ora però con Tudor l'aria è cambiata, Vlahovic è tornato al centro seppur il probabile addio in estate resta un tema, e Kolo Muani sembra quasi un acquisto sbagliato, anche perchè 720 mila euro a goal non sono certamente pochi.





