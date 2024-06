Italia-Spagna, la probabile formazione di Spalletti

Dopo la vittoria contro l'Albania, l'Italia si prepara al secondo appuntamento di Euro2024. La gara, almeno sulla carta, più complicata del girone, visto che gli azzurri avranno davanti la Spagna, uscita vittoriosa per 3-0 dal match contro la Croazia. Partita in programma giovedì 20 giugno alle ore 21. Che scelte farà Luciano Spalletti? Il c.t sta pensando a qualche cambio, sono diversi i ballottaggi.Secondo la Gazzetta dello Sport, sono quattro i ballottaggi che ha Spalletti. Due riguardano la difesa, ovvero chi schierare tra Mancini e Calafiori e chi tra Darmian e Di Lorenzo. Poi, il dubbio in mezzo al campo, dove Cristante contende una maglia a Pellegrini e infine il centravanti; confermato Scamacca o chance per Retegui? Per quanto riguarda i giocatori della Juve quindi, dovrebbe di nuovo toccare solamente a Federico Chiesa, con Cambiaso, Fagioli e Gatti inizialmente in panchina.Donnarumma, Di Lorenzo (Darmian), Calafiori (Mancini), Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Pellegrini (Cristante), Frattesi, Chiesa, Scamacca (Retegui).