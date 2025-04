L'ammissione di Kalulu dopo Roma-Juventus: 'Fa male a livello personale'

"Nel primo tempo eravamo messi molto bene, a livello fisico, nei duelli, anche come l’abbiamo impostato con la palla. Hanno avuto poche occasioni e l’abbiamo gestito bene", il commento di. Il difensore francese ha parlato anche ai microfoni della Rai commentando la gara e il goal subito: "Il fatto che abbiano fatto subito gol nel secondo tempo ha fatto un po’ di danni, ma ci siamo subito ripresi. Loro erano molto in fiducia, si è visto, ma penso che eravamo tutti dentro per fare qualcosa in più, meritavamo di più".

Le parole di Kalulu sul goal subito

"Sì, quando sei un difensore ti prepari per non prendere gol. E’ sempre una cosa che fa un po’ male a livello personale, perchè possiamo sempre fare di più, avere una pressione migliore, reagire più velocemente, Possiamo rivedere la partita con calma, con freddezza e cedere che cosa abbiamo fatto bene, che cosa potevamo migliorare e si va avanti»."E’ sempre positivo prendere punti, abbiamo tre partite alla nostra portata, dobbiamo dare tutto per questo e poi andiamo a vedere cosa fanno gli altri".