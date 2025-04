L'agente di Locatelli: 'Interessamenti in ogni sessione di mercato ma è molto legato alla Juventus'

L'agente di Locatelli: "Interessamenti ogni sessione, vuole rimanere"

Stefano Castelnovo, agente dilli, ha parlato del centrocampista della Juventus dopo il goal realizzato contro la Roma: "E' uno stadio che gli porta fortuna: aveva segnato anche due gol agli Europei in Italia-Svizzera 3-0, all'Olimpico. Siamo contenti per il suo gol, meno per il pareggio, pensiamo alla prossima partita". Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Tmw."MOLTO LEGATO ALLA JUVE" - "Certamente i risultati negativi lo fanno soffrire.

"Manuel è un giocatore completo. Oltre al lavoro sporco che fa, è in grado di giocare sia corto che lungo.Non è una questione di maturità, lui è nato con questa intelligenza. Può giocare in più ruoli, avendo dimostrato di saperlo fare a 3, a due, davanti alla difesa o da interno. Ha sempre fatto bene"."In ogni sessione di mercato sono arrivate degli interessamenti per Manuel, ma è molto legato alla Juventus e non ha mai pensato ad altro che a questo""Ha più di 270 presenze in Serie A, più di 170 con la Juventus. Questa esperienza certamente si sente a mio parere e lui cerca di metterla a disposizione del gruppo, dentro e fuori dal campo"."Credo sia l'obiettivo minimo, quello di arrivare in Champions, quando giochi in una squadra come la Juventus. Manuel darà tutto sé stesso per raggiungerlo".