Rabiot trascina il Marsiglia: favoloso goal dell'ex Juventus, De Zerbi torna a vincere VIDEO

AFP via Getty Images

Goal di Rabiot con il Marsiglia

Dopo giorni di grande polemiche in casa Marsiglia, con le indiscrezioni emerse sul rapporto tra Roberto De Zerbi e molti giocatori, il tecnico italiano è tornato alla vittoria riconquistando il secondo posto in classifica. Il Marsiglia ha infatti superato per 3-2 il Tolosa; tre punti importanti per provare a uscire dal momento complicato dentro e soprattutto fuori dal campo.Protagonista del match è Adrien Rabiot, che segna un goal decisivo poi ai fini del risultato. Il centrocampista ha infatti realizzato la rete del 3-1 prima del goal degli avversari che ha riportato il Tolosa in partita. L'ex giocatore della Juventus ha segnato con una conclusione al volo perfetta da dentro l'area di rigore.