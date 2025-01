Il 7 gennaio di 46 anni fa, Dinoaggiungeva un episodio singolare al suo lungo percorso in bianconero. Durante un Fiorentina-Juventus, il leggendario portiere della Juventus ricevette il primo cartellino giallo della sua carriera, dopo ben 18 anni di attività. La ragione? Proteste. Quel giorno, l’impeccabile aplomb di Zoff vacillò, e le sue lamentele nei confronti dell’arbitro Lattanzi gli costarono l’ammonizione. Tuttavia, la giornata si concluse come molte altre per la Juventus, con una vittoria. Al “Comunale” i bianconeri si imposero 1-0 grazie a un gol decisivo di Gaetano Scirea al 59° minuto, conquistando i tre punti.