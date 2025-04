Bologna e Napoli si annullano: i rossoblù scavalcano la Juventus e tornano al quarto posto

Getty Images

Finisce 1-1 allo stadio Dall'Ara tra Bologna e Napoli. Sfida dal valore altissimo, sia per i rossoblù che per gli azzurri: se da un lato la squadra di Italiano voleva riconquistare il quarto posto dopo, dall'altro il Napoli aveva una grande occasione di avvicinarsi all'Inter dopo il pareggio a Parma.Dopo la rete nel primo tempo di Anguissa, è arrivato il pareggio di Ndoye al 64' con un goal di tacco . I rossoblù sono anche andati vicini alla rete del vantaggio nel secondo tempo, ma senza riuscirci. Un risultato che riporta la Juve al quinto posto, mentre i rossoblù tornano in zona Champions. A sette giornate dalla fine, il Bologna dovrà affrontare ancora molti scontri diretti, tra cui proprio quello con la Juventus alla trentacinquesima giornata.

La classifica di Serie A dopo Bologna-Napoli

Inter 68

Napoli 65

Atalanta 58

Bologna 57

Juventus 56

Lazio 55

Roma 53

Fiorentina 52

Milan 48

Torino 40

Udinese 40

Genoa 38

Como 33

Verona 31

Cagliari 30

Parma 27

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 21

Monza 15

I calendari di Juventus e Bologna a confronto

Atalanta-Bologna

Bologna-Inter

Udinese-Bologna

Bologna-Juventus

Milan-Bologna

Fiorentina-Bologna

Bologna-Genoa

Juventus-Lecce

Parma-Juventus

Juventus-Monza

Bologna-Juventus

Lazio-Juventus

Juventus-Udinese

Venezia-Juventus

