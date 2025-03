La Juventus su Cristhian Mosquera: scout al lavoro, la situazione

Mosquera Juve, la situazione

La Juventus ha messo gli occhi su un giovane talento della Liga, il difensore delCristhian. Nato ad Alicante da genitori colombiani,, classe 2004, si è affermato come titolare della difesa del Valencia, diventando uno dei migliori specialisti Under 20 della Liga. La sua solidità, la forza nell'anticipo e la sua marcatura decisa lo rendono un profilo molto interessante, paragonabile a quello di Gleison. Su di lui il lavoro della squadra scout della Juventus è costante.Il centrale, che gioca regolarmente da due anni, ha attirato l'attenzione di molte società europee, che lo hanno visionato dal vivo. La sua situazione contrattuale lo rende ancora più appetibile: Mosquera ha comunicato a gennaio al Valencia la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2026. Di conseguenza, la società spagnola dovrà cederlo in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno successivo. Questo scenario ha aumentato l’interesse delle grandi squadre, tra cui la Juventus, che potrebbe fare un’offerta concreta per il giovane difensore in vista della prossima sessione di mercato.

Chi è Cristhian Mosquera

Quanto costa Cristhian Mosquera

Cristhian Mosquera è un vero e proprio "figlio" di Valencia. Nato ad Alicante il 27 giugno 2004 da genitori colombiani, Mosquera non ha mai lasciato la comunità valenciana durante la sua crescita. La sua passione per lo sport è iniziata con il basket, grazie anche a una notevole altezza in giovane età. Durante un periodo in cui l'NBA stava vivendo una grande espansione globale, Mosquera si è avvicinato al basket, ispirato da figure come Pau Gasol, che stava vivendo un momento vincente con i Los Angeles Lakers. Tuttavia, presto il giovane Cristhian ha abbandonato la pallacanestro per dedicarsi al futsal, un'altra sua passione. Si è unito al team San Blas Cañavate, dove ha partecipato a vari tornei, e da lì ha fatto il salto nel calcio, specializzandosi come difensore. La sua carriera calcistica lo ha portato a diventare un talento emergente nel Valencia, dove gioca attualmente in prima squadra.Il prezzo di Cristhian Mosquera potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro in vista del prossimo mercato estivo , secondo Tuttosport. Considerata la sua giovane età e le sue indubbie potenzialità, acquistarlo potrebbe rivelarsi un affare vantaggioso. Per questo motivo, anche la Juventus sta valutando la possibilità di puntare su di lui. Al momento, Mosquera non rappresenta una necessità urgente per la squadra, ma un'opportunità da monitorare con attenzione. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è noto per la sua abilità nell'esplorare il mercato e nel mantenere aperte diverse soluzioni per rafforzare la rosa bianconera. La Juventus potrebbe quindi farsi trovare pronta nel caso in cui l'affare si rivelasse vantaggioso.