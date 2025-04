'Tudor ha trasformato la Juventus, basta passaggi inutili', il commento di Sabatini

AFP or licensors

Juventus, il commento di Sabatini a Pressing

"In 10 giorni Tudor ha trasformato la squadra con 3 allenamenti quando son rientrati dalle nazionali settimana scorsa e 4-5 allenamenti in questa settimana. Ora vedi una squadra che va in profondità, che non si perde in una marea di passaggi inutili pur facendo possesso palla", così Sandro Sabatini a Pressing su Mediaset ha commentato le differenza tra la Juventus di Tudor e quella di Thiago Motta."Squadra concreta, con un paio di giocatori fondamentali nei loro ruoli: il primo è Nico Gonzalez, che ha giocato il primo tempo migliore della sua stagione perché gioca nel suo ruolo".

"Credo che ci sia un’evidenza visiva, una Juventus quella vista con la Roma che si percepisce sia allenata da un altro"."Vlahovic? È questo. Se gli manca cattiveria? Lui va in ansia con il passare dei minuti se non riesce a trovare il gol. A gennaio e febbraio non ha mai giocato, oggi è stato anche ben marcato”.