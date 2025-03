Juventus, i dubbi e la decisione su Conceicao

I dubbi

Franciscosta vivendo una stagione da protagonista con la Juventus , risultando decisivo in alcune delle sfide più iconiche dell'annata. Il giovane portoghese ha siglato goal importanti, come quello contro iline quello controall'Allianz Stadium, partite che sono destinate a rimanere negli highlights della stagione bianconera.Nonostante ciò, la sua permanenza in Italia non è priva di dubbi, soprattutto da parte della piazza. Conceição, infatti, è un giocatore molto anarchico che talvolta si perde nella ricerca della giocata e finisce per perdere palla, un aspetto su cui, però, si può lavorare, come sottolineato anche dal tecnico Thiago Motta.

Conceicao Juve, la decisione

Conceicao Juve, i numeri

Presenze: 29

Minuti: 1.725'

Goal: 5

Assist: 5

Infortuni: 3

Partite perse: 12

Un altro punto critico riguarda la tenuta fisica del portoghese. Già quest’anno, Conceição ha dovuto fermarsi per ben tre volte a causa di problemi muscolari, il che ha sollevato preoccupazioni sul suo stato di forma e sulla sua capacità di affrontare una stagione intensa.Nonostante questi dubbi, la Juventus sembra determinata a continuare su questa strada. La società è intenzionata a esercitare la clausola rescissoria per un valore di circa 30 milioni di euro, cifra che dovrà essere versata nelle casse del Porto in estate e che si aggiunge ai 7 milioni già pagati per il prestito oneroso di quest’anno e per l’ingaggio del calciatore.La Juventus, quindi, punta ancora su Conceição, riconoscendo il suo talento e le sue qualità, ma consapevole che sarà fondamentale lavorare sui suoi punti deboli, sia tecnici che fisici, per rendere il portoghese ancora più determinante nel futuro della squadra.