Magia di Bernardeschi contro Messi: il goal dell'ex Juventus VIDEO

Il goal di Bernardeschi contro Messi

Nella notte si è giocata la sfida tra. Partita che si è conclusa 1-1 proprio con le reti dei due giocatori. L'ex Juventus ha sbloccato la partita nel finale del primo tempo ma dopo pochissimi minuti è arrivato il goal di Messi. Per Bernardeschi comunque una serata da non dimenticare vista la clamorosa giocata realizzata e che lo ha portato a segnare.Bernardeschi, servito dall'ex Napoli Lorenzo Insigne, ha controllato il pallone in area di rigore, si è girato, è riuscito ad eludere l'intervento dei difensori con alcune finte e poi ha concluso in porta con un tocco di esterno delizioso. Un grandissimo goal del giocatore italiano proprio davanti all'ex 8 volte Pallone d'Oro.

The skill from Bernardeschi... pic.twitter.com/mM10x9h2IP — Major League Soccer (@MLS) April 7, 2025



La stagione di Bernardeschi al Toronto

Per Bernardeschi un ottimo inizio di campionato in MLS: dopo sette partite disputate ha già segnato due goal e realizzato due assist anche se a livello di squadra le cose non sono andate bene fino ad ora visto che non è arrivata ancora una vittoria.