Kalulu a Sportmediaset: 'Tudor ci chiede di fare le cose semplici'

Le parole dia Sportmediaset:LA PARTITA – “Siamo entrati in partita per aggredire l’avversario, per essere pesanti a livello fisico. Poi con la palla volevamo fare ciò che abbiamo preparato in settimana. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi il gol subito ci ha fatto un po’ di danno. Volevamo la vittoria, peccato non esserci riusciti ma la strada è quella giusta da seguire.”MENTALITÀ – “Noi possiamo fare grandi partite perché siamo giocatori di alto livello. Siamo pronti a seguire ciò che ci dice l’allenatore. Nel calcio poi vince chi porta a casa i duelli.”

IL RISULTATO – “Secondo me nel primo tempo meritavamo di più per quello che abbiamo proposto. Poi loro hanno interpretato meglio il secondo tempo, ma in generale noi secondo me abbiamo creato di più. Per me vincere sarebbe stato meglio, ma dal punto di vista dello spettacolo è stato un bel risultato.”BOLOGNA-NAPOLI – “Vediamo, noi ci siamo già concentrati sulla prossima. Abbiamo tre partite importanti ora, contro squadre alla nostra portata. Io sono concentrato solo su noi stessi.”TUDOR – “Abbiamo avuto poco tempo, ma mi sembra che sia uno che ci chiede sempre le cose semplici da fare. Lavoriamo a livello fisico e tattico, ma anche psicologico, sappiamo di poter vincere contro tutti.”