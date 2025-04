Roma-Juventus, Zazzaroni a Pressing: 'Oggi si vede una squadra'

2025 Getty Images

Roma-Juventus, il commento di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, negli studi Mediaset durante la trasmissione "Pressing", ha commentato la prestazione della Juventus contro la Roma. "Il calo era inevitabile, hanno fatto un primo tempo in cui hanno alzato i giri e la squadra è sempre la stessa", le parole sulla prima parte di gara dei bianconeri, apparsi molto aggressivi e in controllo del match.Poi si è soffermato su Koopmeiners, che continua a faticare e anche entrando dalla panchina come successo all'Olimpico non convince: Koopmeiners? Tudor l’ha inserito nel secondo tempo ma nessuno se n’è accorto".

Infine, Zazzaroni confronta la squadra vista nelle prime due partitecon Tudor rispetto a quella di Thiago Motta: "È una Juve ordinata e molto più aggressiva, oggi hai la sensazione di vedere una squadra. Non mi è piaciuto Vlahovic ma nemmeno Kolo Muani".