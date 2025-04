La riduzione dei costi, il bilancio e l'aumento di capitale: perché i risultati sono comunque così centrali

L'imprevedibilità del calcio



La stagione volge al termine: mancano alla fine otto partite di campionato e i match del Mondiale per Club , che seguiremo a partire dal 14 giugno: si tratta di una stagione piuttosto amara per noi bianconeri, povera di emozioni, di risultati e prestazioni esaltanti, ricca di alti e bassi e con delusioni cocenti concentrate nel terribile periodo da Eindhoven in poi.Dalla prospettiva di chi, come chi scrive, è uso analizzare le questioni dal punto di vista finanziario e manageriale, questa stagione della Juventus conferma alcune particolarità di questo “pazzo mondo” che è il calcio, o, per meglio dire, il pazzo mondo della finanza applicata al calcio.In un articolo del lontano 2018 su Econopoly – Sole 24 Ore sostenevo che “la finanza applicata al calcio genera mostri”: mi riferivo al fatto chee questo a prescindere dalla maggiore o minore razionalità delle scelte effettuate.Nella moderna concezione dell’industria calcistica questa imprevedibilità è diminuita: tale concezione prevede lo sfruttamento “professionale” di ogni linea di ricavo disponibile nel Club calcistico, linee di business che ormai conosciamo bene: i diritti TV, i ricavi da Stadio, il merchandising le sponsorizzazioni e quello strano animale che sono i ricavi da, cioè le famose “plusvalenze”., i quali, tuttavia, rimangono molto importanti.Io credo che la stagione della Juventus nel 2024-25 sia un esempio di come spesso e volentieri, nel calcio,. La Juventus nel mercato estivo del 2024 raggiunge importanti obiettivi di riequilibrio e di riduzione dello “squad cost” e compie scelte certamente criticabili, ma piuttosto razionali: sceglie un allenatore giovane, emergente, che aveva fatto benissimo al Bologna; sceglie giovani prospetti interessanti come Thuram e Conceicao, prende uno dei centrocampisti migliori delle Serie A e uno fra i più interessanti della Premier, valorizza fin da subito nuovi prospetti della Next Gen.Eppure le cose sono andate male: all’inizio bene, poi una valanga di pareggi, un girone Champions dignitoso ma non eccelso e poi, proprio dopo 5 vittorie consecutive, il crollo, la sfiducia, l’esonero dell’allenatore, reo di non aver più il polso della squadra e di aver fatto, se non abbiamo fatto male i conti,Quello che è successo ha costretto il Club a prendere il provvedimento dell’esonero, con un costo ipotizzabile di(si tratta di un costo massimo, lo si potrà ridurre se Thiago Motta troverà un nuovo Club da allenare), la cui contabilizzazione ha portato l’azionista di riferimento Exor a dover far fronte, iniettando esattamente questa cifra nelle casse della Società.Il Comunicato del 28 marzo scorso chiarisce molto bene gli aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario e societario:perché incerta è la possibilità di raggiungere o meno la qualificazione Champions (e qui “ballano” almeno 50/60 milioni di ricavi differenziali rispetto ad una qualificazione alle competizioni inferiori) e da questo bivio (Champions sì, Champions no), deriveranno due diversi approcci al mercato estivo, che come sappiamo ha una “finestrella” di mercato già in giungo: se sarà Champions no, l’aumento di capitale sarà necessario, a meno che la Società non decida di vendere un paio di gioielli dell’argenteria di famiglia: ad esempio Andreae Kenansono in carico a circa, e chiunque legga questa cifra può farsi un’idea di quale potrebbe essere il possibile ricavo da plusvalenza legato alla cessione di questi due campioni.La situazione quindi è piuttosto fluida, ma dal comunicato del 28 marzo emerge in modo chiaro, logico, cristallino e conseguente quali sono le prospettive a breve del Club, su quale magnitudo di grandezze si muoveranno le cifre da tenere sott’occhio in questi tre mesi che ci separano dal 30/6/2025, termine dell’anno finanziario in corso.