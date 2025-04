Sampdoria, Mancini ha deciso: la risposta alla proposta del club

Getty Images

Sampdoria, niente Mancini

Laè in piena crisi e rischia la retrocessione in Serie C; ecco perché il club doriano ha deciso di esonerare Semplici quando mancano poche giornate dal termine del campionato. I blucerchiati sono alla ricerca del nuovo allenatore e nelle ultime ore si era fatto avanti lo scenario di vedere Roberto Mancini sulla panchina della Sampdoria.Un'idea clamorosa che è diventata sempre più seria e concreta con i dialoghi che ci sono stati nelle ultime ore tra l'ex commissario tecnico dell'Italia e il club. Come riporta Sky Sport, si va avanti l'ipotesi di inserire il tecnico nell'area tecnica affianco a Beppe Iachini, che diventerebbe il nuovo allenatore formando così una coppia alla guida del club

Mancini è libero dopo l'addio all'Arabia Saudita; poche settimane fa era stato sondato dalla Juventus prima che scegliesse Igor Tudor. Il tecnico italiano rimane comunque uno dei profili in lista per la panchina bianconera se la Juve deciderà di separarsi da Tudor anche se non è in prima fila.