Massimo Zampini: 'Giocatori che spariscono, mercato e infortuni, manca qualcuno che ci spieghi'

Redazione Calciomercato

Si potrebbe partire dal carattere di una squadra che gioca troppo spesso solo un tempo a partita – a volte il primo, a volte il secondo -, che soffre i momenti e gli episodi, non è in grado di gestirli e ci mette troppo a reagire. Sul 3-1 è tardi, quando ormai sei sparito dal campo per oltre un’ora.-, le esitazioni e i cambi tardivi – chi, una volta riacciuffato l’1-1, non avrebbe immediatamente effettuato qualche sostituzione? -, i giocatori che spariscono e riappaiono, ma dalla rabbiosa caccia all’allenatore mi sono sfilato da tempo, nel terrore di diventare l’Inter di Moratti che non vinceva mai e quindi via un tecnico e dentro un altro, così, in loop, di capro espiatorio in capro espiatorio, di sconfitta in sconfitta. Si potrebbe parlare del mercato, perché a oggi, ancor prima di pensare ad alcuni acquisti di gennaio che forse, chissà, scopriremo più avanti,per nasconderci dietro agli esempi dei campioni veri che ci hanno messo un po’ ad ambientarsi con la nostra maglia: magari cresceranno, ma visti i primi 6 mesi di Juve non abbiamo elementi reali per avere troppa fiducia.

Non è il tema principale ma uno spazio lo meriterebberoe anche stavolta ti hanno costretto a stravolgere tutto dopo pochi minuti.o anche che ci scoraggi ma ci dica qualcosa, almeno nella sera in cui si fallisce malamente l’obiettivo minimo. Alla Juve le sfide sono quotidiane e non si possono svicolare, evitare, lambire. Vanno affrontate a testa alta, con orgoglio e senza timori, senza tenere lontano chi potrebbe fare ombra: dovrebbe essere anche questo il bello di essere alla Juventus, no?Si potrebbe andare avanti con tanti altri temi, ognuno importante, ma, non lotti per il titolo dal dopo Sarri e la verità è che, dopo l’ineguagliabile ciclo più incredibile di sempre, da troppo tempo, qualunque sia il motivo, il nostro livello è esattamente questo. Niente di più, niente di meno.Su la testa, allora, è ora di tornare di tornare a fare le cose da Juve.