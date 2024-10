Juventus-Stoccarda, il commento di Emanuele Gamba

"Incomprensibile come contro la meno forte delle tedesche, e per giunta in casa, sia invece tornata a ruminare il suo gioco vuoto in una notte di niente", il commento di Emanuele Gamba su Repubblica che paragona la prestazione dellaontro il Lipsia e quella contro lo Stoccarda. "La Juve non è stata pericolosa nemmeno una volta e ha ballato la rumba per un bel pezzo, girando a vuoto, attaccando mai e limitandosi a un serrato presidio dell’area, la propria"."Di europeo ha proposto solo i più dimenticabili ricordi delle ultime opache stagioni, quelle che dalla finale di Cardiff hanno scandito ildeclino progressivo: per più di un’ora la neoJuve è sembrata quella roba là con tutti quei difetti là, la lentezza, l’eccesso di prudenza, la carenza di personalità, l’attesa del tempo che passa. È rimasta totalmente in balia dello Stoccarda".