Vlahovic cestina la seconda chance: male anche contro la Roma, i numeri della sua partita

Da quandosi è seduto in panchina il messaggio è stato subito chiaro. E alle parole hanno fatto seguito i fatti. L'attaccante titolare dellaè tornato ad essere. Il serbo, da sempre stimato dal nuovo tecnico bianconero, nei mesi scorsi aveva letteralmente perso il suo posto al sole all'interno dell'undici titolare bianconero a vantaggio di Randal Kolo Muani, protagonista di un impatto devastante in quel di Torino.La situazione, però, si è letteralmente ribaltata nelle ultime settimane. L'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Tudor ha rovesciato una volta ancora le gerarchie, questa volta a beneficio di DV9, schierato dal primo minuto sia contro il Genoa che all'Olimpico contro la Roma.



Non incide mai

I numeri di Vlahovic contro la Roma





68 minuti giocati

1 tiro nello specchio

1 tiro fuori dallo specchio

2 dribbling tentati, 0 riusciti

7 duelli su 7 persi

15 palloni persi







Se contro il Grifone, Vlahovic ha comunque mostrato voglia di fare e generosità - pur senza creare eccessivi pericoli dalle parti di Leali. Contro la formazione capitolina abbiamo invece assistito ad un deciso passo indietro.Le blindatissima difesa della Roma, specialmente nella prima parte di gara, ha di fatto smorzato qualsiasi spiraglio per l'attaccante bianconero, il quale ha faticato enormemente nel riuscire a divincolarsi dalla morsa del pacchetto arretrato giallorosso.DV9 ha fatto a sportellate fino a quando Tudor ha deciso di lasciarlo in campo. Il classe 2000 ha cercato di duettare con i compagni nella porzione offensiva di campo, ma la sintonia con Yildiz e Nico Gonzalez non è sembrata quella dei giorni migliori.Tanti appoggi sbagliati, diverse giocate confusionarie e un invitante calcio di punizione dal limite dell'area, recapitato - debolmente - tra le braccia di Svilar. Non c'è dunque da sorprendersi se la sua gara si si chiusa al 68', ovvero quando Tudor ha provato a dare la scossa inserendo Kolo Muani per lo spicchio finale di partita.