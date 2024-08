Le parole diai microfoni di DAZN dopo- "Un'emozione particolare, è la prima volta in Serie A e con la Prima squadra. Sono molto contento di questa sera".- "Pensavo che era solo un sogno, quando senti lo stadio è una sensazione incredibile".E il commento di- "Il mister ci ha chiesto questo, bastava una scintilla per accendere il pubblico. Dobbiamo lavorare tutti i giorni, abbiamo una squadra giovane. Faccio i complimenti a Samuel, se lo merita, ma deve continuare a lavorare perché ha tutte le qualità per stare qui".- "Mi piace, ho bisogno di tornare ai miei livelli. Voglio parlare poco e migliorare, le chiacchiere se le porta via il vento".