Valorizzare i prodotti Juventus: la missione affidata oggi a Tudor

3 ore fa



Due indizi non bastano a fare una prova, ma certamente lasciano intuire qualcosa di forte: nelle partite contro Roma e Genoa, la Juve ha schierato ben nove giocatori di proprietà su undici, inclusi calciatori come Di Gregorio, Kelly e Nico Gonzalez, che pur essendo formalmente in prestito, hanno obbligo di riscatto.



Le uniche eccezioni sono state Kalulu (la cui permanenza sembra ormai quasi certa per 14 milioni) e Renato Veiga, utilizzato per necessità visto che è l'unico con le caratteristiche adatte a giocare come centrale nella nuova difesa a tre. Chissà però come si sarebbe comportato Tudor con il francese se Gatti non fosse stato infortunato così presto nella partita contro il Genoa...4o mini