Juventus, la strategia dei prestiti può portare a una perdita di 12 milioni

La Juve agli juventini: non è solo una frase che richiama l’invocazione di ex giocatori in campo o in panchina, ma una vera e propria filosofia cheha imposto nella gestione della rosa bianconera. Il concetto è chiaro: se possibile, giocano solo i calciatori di proprietà del club. Un cambio di rotta significativo per una squadra che, in questa stagione, aveva visto il 14% del minutaggio complessivo giocato da calciatori “in affitto”. Ne scrive Gazzetta.Due episodi recenti sembrano confermare questa nuova linea: nelle partite contro Roma e Genoa, la Juve ha schierato ben nove giocatori di proprietà su undici. Tra questi, ci sono anche calciatori formalmente in prestito con obbligo di riscatto, come Di Gregorio, Kelly e Nico Gonzalez, ma le uniche eccezioni sono state Kalulu (la cui conferma sembra ormai certa a fine stagione per 14 milioni) e Renato Veiga, utilizzato per necessità nella nuova difesa a tre.La situazione per gli altri due calciatori in prestito, Kolo Muani e Francisco Conceição, è ben diversa. L’attaccante francese, che con Thiago Motta era stato una presenza fissa in attacco, ha visto il suo minutaggio crollare drasticamente: dopo aver giocato 10 partite su 11 come titolare con l'ex allenatore, ha dovuto guardare dalla panchina contro il Genoa e ha giocato solo 22 minuti all’Olimpico.Il minutaggio di Kolo Muani è drasticamente sceso, passando da una media di 80 minuti per partita con Thiago Motta a soli 11 minuti con Tudor, mentre Conceição è passato da 58 minuti a soli 12 minuti. La sensazione è che Tudor, uomo di scelte forti, non esiterà a mantenere questa linea, decidendo di tenere fuori anche il più costoso acquisto della rosa, Koopmeiners, per motivi di forma fisica. Non sembra che la Juve abbia in programma trattative con PSG e Porto per acquistare i cartellini di Kolo Muani e Conceição. Entrambi, insieme a Veiga, sono destinati a rientrare alla base a giugno, prima del Mondiale per Club., ma la Juve spera comunque di rientrare su questi investimenti valorizzando calciatori come Vlahovic, che non potrà essere svenduto in estate. Con questa filosofia, Tudor ha ridato la Juve agli juventini, puntando tutto su una squadra che dia spazio a chi appartiene davvero al club.