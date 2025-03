Juventus, come sta Federico Gatti e quando torna in campo

Getty Images

Il successo per 1-0 sul Genoa, deciso da una splendida rete di Yildiz nel primo tempo, ha segnato un esordio positivo per Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Tuttavia, la serata bianconera è stata in parte guastata dall’infortunio che ha costrettoa lasciare il campo in anticipo.Il difensore, ex Frosinone, ha dovuto arrendersi prima della mezz’ora a seguito di un contrasto fortuito con Pinamonti. L’attaccante del Genoa, dopo aver approfittato di un errore di Veiga, si è involato verso la porta difesa da Di Gregorio. Gatti è riuscito a recuperare e a fermarlo, ma nel tentativo di concludere a rete, Pinamonti ha colpito involontariamente il centrale bianconero con un violento impatto.



Quando tornerà in campo Gatti?

Nonostante il forte dolore, Gatti ha provato a restare in campo stringendo i denti per alcuni minuti, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca e chiedere la sostituzione. Al minuto 26, con il gioco fermo dopo il gol di Yildiz, è stato rimpiazzato da Kalulu.Quale potrebbe essere il momento giusto per rivederlo a disposizione di Tudor? Ecco gli aggiornamenti dopo l’infortunio subito contro il Genoa.Gatti è stato colpito al polpaccio sinistro da Pinamonti, un colpo molto doloroso che lo ha costretto a rimanere a terra per diversi minuti prima di essere accompagnato fuori zoppicando, dove ha ricevuto le prime cure dallo staff medico bianconero.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio non dovrebbe essere particolarmente preoccupante. La Juventus, infatti, ha parlato di una semplice contusione al soleo come prima diagnosi.Tuttavia, sarà necessario attendere gli esami strumentali per avere certezze sulla reale entità del problema. Gli accertamenti, previsti per lunedì 31 marzo, forniranno un quadro più preciso. A seconda dell’esito e del livello di dolore che continuerà a sentire, Gatti potrebbe tornare a disposizione di Tudor già nei prossimi giorni.