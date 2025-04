Vlahovic o Kolo Muani? La gestione finora dei due attaccanti

AFP via Getty Images

Il minutaggio dei giocatori in prestito allaha subito un drastico cambiamento dalla gestione dirispetto a quella di. Se con l'ex tecnico bianconero il francese e il portoghese avevano trovato una discreta continuità (con il francese che giocava 80' a partita e il portoghese 58'), sotto la guida di Tudor le loro presenze si sono drasticamente ridotte. Il francese è sceso a soli 11' di media a gara, mentre il portoghese addirittura a 12'. Questi numeri non sono casuali: Tudor ha deciso di seguire una linea dura, privilegiando i giocatori che sono di proprietà del club e lasciando fuori anche chi, come Koopmeiners, era stato uno degli acquisti più costosi della rosa, quando non ha mostrato la forma necessaria.

La filosofia di Tudor è chiara: non c'è spazio per chi non è pienamente integrato nel progetto a lungo termine della Juventus, e questo implica anche non fare trattative a lungo termine con club come il PSG e il Porto per acquistare i cartellini di Kolo Muani e Conceiçao. Entrambi i giocatori, insieme a Veiga, sono destinati a rientrare alla base a giugno, prima del Mondiale per Club. Una mossa rischiosa, che potrebbe costare alla Juve oltre 12 milioni di euro tra costi di prestito e stipendi (7 milioni per Conceiçao, 1 in più per Kolo Muani e 3,6 per Renato Veiga). Nonostante questo esborso, il club punta a valorizzare chi ha un valore di mercato più stabile, come Vlahovic, evitando di svenderlo in estate.Tudor, con le sue scelte forti, sta dunque ridando la Juve agli juventini, puntando su una squadra che guardi al futuro, valorizzando chi è chiamato a fare la differenza in bianconero. Con questa strategia, la Juventus spera di centrare l’obiettivo di tornare in Champions League, mantenendo al tempo stesso la sua identità e la sua filosofia di lungo periodo.