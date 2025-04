Conceicao e Kolo Muani, destino comune: l'arrivo in prestito, l'impatto da urlo e il futuro in bilico

Getty Images

In casala mente è ovviamente focalizzata su questo segmento finale di stagione dove i bianconeri si giocano l'ultimo obiettivo rimasto a disposizione, ovvero l'approdo alla prossima Champions League. Per indirizzare la propria rincorsa al quarto posto, la squadra di Tudor dovrà necessariamente battere il Lecce sabato sera allo Stadium.In parallelo, però, lo stato maggiore del club zebrato sta già pianificando le mosse per la Juventus che verrà. In altre parole, in casa bianconera si sta già pensando al futuro. E tra le situazioni da monitorare e soprattutto chiarire, ci sono quelle relative al destino di Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani.

Impatto da urlo

Il futuro in bilico

L'esterno offensivo portoghese e l'attaccante francese sono stati sin qui protagonisti di una parabola in bianconero che, di ha fatto ha seguito uno sviluppo molto simile, in attesa di capire se entrambi potrano concretamente ambire ad un futuro a tinte rigorosamente bianconere.L'arrivo in prestitoSia Conceicao che Kolo Muani si sono trasferiti alla Juventus con la formula del prestito secco. Il portoghese è arrivato dal Porto, in estate, mentre il francese è approdato in quel di Torino nel mese di gennaio a titolo temporaneo dal PSG. Nell'accordo con entrambi i giocatori, però, non è stata inserita alcuna opzione di riscatto in favore della Vecchia Signora. In altre parole, la Juve - qualora decidesse di proseguire con i due giocatori anche nella prossima stagione - sarebbe chiamata a sedersi al tavolo con Porto e PSG per avviare una nuova trattativa o, nel caso di Chico, decidere se pagare l'intero ammontare della clausola rescissoria.Conceicao e Kolo Muani sono stati protagonisti di un avvio di esperienza in maglia Juve semplicemente clamoroso. Conceicao ha impressionato sin da subito sfornando, specialmente nella prima parte di stagione, prestazioni di altissimo livello: su tutte quella di Lipsia in Champions, dove segnò il goal decisivo, e nel 4-4 di San Siro contro l'Inter, notte nella quale fece letteralmente ammattire la difesa nerazzurra, alla quale segnò poi nel girone di ritorno. Nel mezzo poca continuità e tante prestazioni ondivaghe e altalenanti.Kolo Muani, invece, si era presentato con un biglietto da visita da urlo: goal al Napoli, doppietta all'Empoli e altra doppietta contro il Como, impreziosite dallo strepitoso assist - proprio per Conceicao - contro l'Inter. Cinque goal e un assist nelle prime quattro partite. Un bottino che lasciava presagire una seconda parte di stagione da trascinatore per il numero 20 bianconero che, invece, si è letteralmente eclissato con il trascorrere dei mesi. Con Motta era un pilastro, con Tudor è finito ai margini.Gli scenari e la percezione attorno a Conceicao e Kolo Muani si sono letteralmente rovesciate e ora anche la Juve dovrà capire come impostare il futuro dei due calciatori. Se pochi mesi fa, per bocca dello stesso Giuntoli, la Juve era pronta a pagare i 30 milioni della clasuola di Conceicao e ad imbastire una nuova offerta per Kolo Muani, ecco che ora quelle certezze si sono sensibilmente deteriorate. Queste ultime partite stagionali serviranno per chiarire definitivamente il quadro della situazione, ma di scontato ormai non c'è più nulla. Conceicao e Kolo Muani, in prestito fino al 30 giugno, giocheranno anche l'ann prossimo con la Juventus? Poco tempo fa la risposta sarebbe stata affermativa, oggi aleggiano molti dubbi a proposito.