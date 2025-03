Chi sono i diffidati nella Juventus e che partita saltano in caso di ammonizione

Getty Images

Alle ore 18.00 di sabato 29 marzo 2025 la Juventus affronterà il Genoa in occasione del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Igor Tudor, all'esordio dopo l'esonero di Thiago Motta, è reduce da due pesantissime sconfitte in campionato contro Atalanta e Fiorentina.



La Vecchia Signora, attualmente quinta in classifica, è chiamata a risalire la china per provare a centrare l'obiettivo minimo del quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.



Juventus, chi sono i diffidati per la partita col Genoa?

Andrea Cambiaso

Juve, chi sono gli squalificati?

Nella Juventus c'è un solo giocatore diffidato che, in caso di ammonizione contro il Genoa non potrà essere a disposizione per il successivo match di campionato, in programma domenica 6 aprile contro la Roma, ovvero il posticipo domenicale della trentaduesima giornata.La Juventus non ha nessun calciatore squalificato in vista del match di Torino contro il Genoa.