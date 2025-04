Juventus, con Tudor è cambiata la gestione dei prestiti

AFP via Getty Images

La Juventus agli juventini. Non è il solito slogan che incita all'ingresso in campo degli ex giocatori o dei "veterani" che hanno vestito la maglia bianconera in passato. No, questa volta si parla di una nuova filosofia cheha deciso di mettere in atto con la sua gestione della rosa. L'idea di fondo è semplice e netta: se possibile, deve giocare chi è di proprietà del club. Un principio che segna un cambiamento sostanziale rispetto alle politiche recenti della squadra.Fino a questa stagione, la Juventus ha fatto ricorso in maniera significativa a calciatori "in prestito", con un impatto abbastanza elevato sul minutaggio complessivo della stagione. In effetti, i giocatori in prestito avevano accumulato circa il 14% del minutaggio totale della squadra, una percentuale che, per molti, non rispecchiava appieno la tradizione della Juventus, storicamente focalizzata sul costruire una squadra solida con giocatori legati a lungo termine al club.

Con Tudor al comando, però, si cambia marcia. L’obiettivo è costruire una squadra che rispecchi la filosofia della "proprietà", dando maggiore spazio ai calciatori che sono investimenti diretti del club. Questo non significa che gli altri non abbiano più valore, ma la priorità viene data a chi è destinato a restare per lungo tempo, creando un gruppo di lavoro più coeso e pronto a costruire una vera identità bianconera.