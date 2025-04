Atalanta, Bologna, Juve, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan, volata da brividi per la Champions: i calendari a confronto

In attesa che Bologna-Napoli completi definitivamente il quadro della 31esima giornata, quella che sta per prendere corpo è una volata finale per la Champions League e per le altre coppe europee (Europa e Conference League) semplicemente da brividi, aperta a tantissime squadra e con ancora diversi incroci da qui fino a fine stagione.



Al netto di Inter e Napoli che, salvo cataclismi, chiuderanno il campionato ai primi due posti, la bagarre vera e propria parte dal terzo posto in giù. L'Atalanta (terza con 58 punti) ha visto infrangersi i sogni tricolore e reduce da tre sconfitte consecutive è stata letteralmente risucchiata dal gruppone e ora anche per la Dea la Champions è tutta da conquistare.

Classifica Serie A: la lotta per il 3° e il 4° posto

Alle spalle dei nerazzurri, infatti, il gruppone è sempre più compatto: il(quarto con 56 punti) proprio questa sera potrebbe diventare la nuova terza forza del campionato in caso di vittoria contro il Napoli. Nel frattempo si avvicina a piccoli passi anche lache dopo il pari contro la Roma ha provvisoriamente agganciato il Bologna a 56 punti e portandosi a sole due lunghezze dal terzo.E poi arrivano le romane. Ad una settimana dal derby, la, con il blitz di Bergamo, si è portata a 55 punti, quindi ad uno solo dal quarto posto, scavalcando lache con il pareggio contro la Juve ha toccato quota 53 punti. C'è poi la Fiorentina che è salita a quota 52 punti, pareggiando in casa di un Milan che - a quota 48 - è la squadra chiamata ad un'impresa davvero complessa.

3° Atalanta 58 punti (31 partite giocate)

4° Bologna 56 punti (30 partite giocate)

5° Juventus 56 punti (31 partite giocate)

6° Lazio 55 punti (31 partite giocate)

7° Roma 53 punti (31 partite giocate)

8° Fiorentina 52 punti (31 partite giocate)

9° Milan 48 punti (31 partite giocate)





Volata Champions e Europa i calendari a confronto

