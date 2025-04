Il futuro di Cristiano Ronaldo? Action movies

AFP via Getty Images

A 40 anni,sta iniziando a tracciare i suoi piani per il futuro, quando la sua carriera da calciatore, che continua a regalare gol e emozioni sia con il Portogallo che con l'Al-Nassr nella Saudi Pro League, giungerà al termine. Anche se questo momento sembra ancora lontano, dato il suo impegno e la sua forma fisica straordinaria, il fuoriclasse portoghese ha già intrapreso una serie di avventure imprenditoriali al di fuori del calcio.Con un impero di brand e un seguito record sui social media – 651 milioni di follower su Instagram, 170 milioni su Facebook, 113 milioni su X, e 9,4 milioni su Kuaishou – Ronaldo ha dimostrato di saper dominare anche fuori dal campo. Ha anche lanciato il suo canale YouTube, "UR Cristiano", entrando nel mondo della produzione video.

Ora, Ronaldo ha compiuto un ulteriore passo avanti nel panorama imprenditoriale: ha deciso di fondare uno studio cinematografico indipendente in partnership con il regista britannico Matthew Vaughn, celebre per i suoi successi cinematografici come "Lock & Stock - Pazzi scatenati", "X-Men: L'inizio" e la saga di "Kingsman". Lo studio, che prenderà il nome di UR-Marv, si concentrerà su film d'azione di grande successo, un settore che riflette perfettamente l’ambizione e l’approccio audace di Ronaldo verso questa nuova avventura.Il progetto è già in movimento: due film d'azione sono in fase di produzione, finanziati e realizzati da Vaughn e Ronaldo, confermando l’ingresso deciso del fuoriclasse nel mondo del cinema e dell'intrattenimento.