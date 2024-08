Juventus, il mercato LIVE 22 agosto

; mancano otto giorni alla chiusura della sessione di mercato e la Juventus ha ancora tante operazioni da realizzare in entrata ed in uscita.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.9:30- CorSport - Juventus, rilancio per Koopmeiners a 57 milioni, prende piede una sensazione. Cosa sta succedendo 9:00- Tuttosport - Juventus, sfumati Sancho e Conceicao? Le ultime 8:30- Dalla Spagna - La Juventus abbassa le richieste per Federico Chiesa: 'Meno di 15 milioni', il motivo 8:00- Fabio Miretti sempre più verso il Genoa: la strategia 7:30 - Juventus, alzata l'offerta per Nico Gonzalez. LE CIFRE





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

