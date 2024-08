Juve, le ultime su Chiesa

può "spingere"verso il. Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, il difensore senegalese classe 2004 è vicino al trasferimento in Ligue 1 al Rennes, per un totale di 10 milioni di euro che il club blaugrana - il quale manterrà su di lui un diritto di recompra a 30 milioni - reinvestirà subito sul mercato. E l'obiettivo più importante, in questi ultimi giorni di trattative, è proprio l'esterno classe 1997 della, balzato in pole dopo la presa di consapevolezza dell'impossibilità di arrivare, per una questione economica, a Nico Williams.Il Barcellona, intanto, ha chiesto a Chiesa un sacrificio sull'ingaggio, fino a 4 milioni di euro. Sacrificio a cui l'azzurro sembra anche disposto ad acconsentire, pur di trovare una squadra dopo essere finito fuori dal progetto bianconero di Thiago Motta. E alla Continassa, per passare dall'altro lato della barricata, prende sempre più piede la convinzione di poter scendere molto dalla richiesta iniziale per il giocatore, fermandosi a poco più dei 10 milioni che i catalani sono pronti a incassare grazie a Faye.





