Juventus-Lecce, le probabili scelte di Tudor e tutti i ballottaggi aperti

Molto è stato definito, la strada è chiara, ma non tutto è stato ancora deciso in casa Juventus . Alla vigilia della delicata sfida contro il, Igor Tudor ha ribadito in conferenza stampa che tutti i pensieri della squadra sono rivolti esclusivamente alla partita di domani sera.Niente calcoli, niente sguardi alla classifica: l’obiettivo è vincere e dare continuità al lavoro iniziato. Lo stesso Tudor è concentrato al massimo sulla formazione: su chi è in condizione, su chi può incidere dall’inizio e su chi può essere decisivo a gara in corso.

I punti fermi di Tudor

I ballottaggi ancora aperti

Juve-Lecce, la probabile formazione

Ci sono, però, certezze da cui il tecnico croato non si muove. In porta ci sarà Michele Di Gregorio, ormai saldo nel suo ruolo. Davanti a lui, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Kalulu, Renato Veiga e Kelly: solidità e fisicità per fronteggiare le sortite offensive del Lecce.A centrocampo, la mente della Juventus sarà ancora una volta Manuel Locatelli, vero faro del gioco bianconero. È lui il regista designato da Tudor, l’uomo incaricato di verticalizzare e dare ritmo alla manovra. In attacco, pochi dubbi: Yildiz partirà titolare nel ruolo di trequartista, con il compito di colpire o innescare Dusan Vlahovic, riferimento offensivo imprescindibile.Tuttavia, non mancano i nodi ancora da sciogliere, specialmente sulle fasce e sulla trequarti. A sinistra parte favorito Cambiaso, mentre sulla corsia opposta dovrebbe esserci Nico Gonzalez. McKennie è in pole per affiancare Locatelli in mediana, ma tutto potrebbe cambiare con un singolo spostamento.Se Tudor dovesse puntare su Timothy Weah a destra, Gonzalez potrebbe avanzare sulla trequarti, contendendo il posto a Koopmeiners, attualmente favorito per completare la coppia offensiva con Yildiz. Un’altra possibilità è vedere Weah a sinistra: in tal caso, a farne le spese sarebbe Cambiaso, oggi in vantaggio per una maglia da titolare.L’impressione è che Tudor voglia mantenere una certa flessibilità fino all’ultimo, anche in base alla condizione dei singoli. La partita con il Lecce rappresenta molto più di tre punti: è un test importante per la tenuta mentale della squadra, per la crescita tattica e per il futuro dello stesso allenatore, che continua a giocarsi le sue chance di riconferma sul campo.