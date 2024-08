Papadopoulos alla Juventus: il comunicato ufficiale

Dal sito ufficiale della, l'annuncio ufficiale dell'ingaggio del giovaneLa Juventus ha concluso l’accordo per l’arrivo in prestito dal Genoa di Christos Papadopoulos - centrocampista classe 2004 a disposizione di mister Montero fino al termine della stagione per rinforzare la rosa dellaIl giocatore greco è arrivato in Italia nel 2022, al Genoa, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Iraklis Larisas. Con la Primavera della squadra rossoblu ha raccolto sei goal in 21 presenze nella prima stagione, migliorando poi le sue cifre nell’ultima annata in cui ha chiuso con 11 reti e sei passaggi vincenti in 26 partite giocate (facendo anche l’esordio in Serie A lo scorso 5 maggio a San Siro contro il Milan).Ora Papadopoulos è pronto a dare il meglio e aiutare la squadra bianconera: benvenuto, Christos!





