Juventus, la lista degli esuberi: chi c'è ancora

IN GALLERY LA LISTA - SEMPRE PIU' CORTA - DEI GIOCATORI FUORI DAL PROGETTO JUVE E LE ULTIME SUL LORO FUTURO.

Un passo alla volta, un giocatore dopo l'altro;continua l'intenso lavoro sul mercato in uscita per cercare di risolvere tutte le situazioni negli ormai 7 giorni che rimangono prima della chiusura della sessione estiva. ENella giornata di oggi intanto un altro addio, quello di Nicolussi Caviglia , che ha firmato il contratto che lo legherà al Venezia a titolo definitivo.Non solo Nicolussi, oggi è stato trovato anche l'accordo tra la Juve e Weston Mckennie per il rinnovo di contratto. Nessun addio in questo caso quindi ma un'altra situazione che si è sbloccata e risolta. Nei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Rugani e sono ore calde per il futuro di Federico Chiesa, che ha aperto al Barcellona. Insomma, non c'è riposo come dice Simon Colinet neanche per la dirigenza, anzi, soprattutto per la dirigenza in questo periodo. Ma ancora ci sono diversi casi da risolvere.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui