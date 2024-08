Mckennie rinnova con la Juventus: trovato l'accordo

proseguirà la sua avventura con laDa giorni tutto stava andando in quella direzione e adesso le parti hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto. Lo statunitense da una settimana è stato reintegrato pienamente nel gruppo squadra ed è stato anche convocato per il match d'esordio contro il Como.Il centrocampista texano rinnoverà il contratto con la Juventus di una stagione. Attualmente, Mckennie è legato ai bianconeri per ancora un anno, fino al 2025. Con il nuovo accordo,Intesa con l'entourage trovata, adesso si aspettano solo le firme e l'ufficialità. Thiago Motta potrà contare anche su di lui per il centrocampo.